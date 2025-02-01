نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القسام تبث مشاهد تسليم الدفعة الرابعة من الأسرى الإسرائيليين بقطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بثت "كتائب القسام" يوم السبت، مشاهد من تسليم الدفعة الرابعة من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة ضمن المرحلة الأولى من "صفقة طوفان الأقصى" لتبادل الأسرى.

وقد تحرر 183 أسيرا فلسطينيا اليوم السبت، ضمن الدفعة الرابعة من صفقة التبادل بين إسرائيل وحركة "حماس"، ووصل 32 أسيرا من الضفة الغربية إلى رام الله، وسط استقبال جماهيري حاشد أمام قصر رام الله الثقافي، رغم التهديدات الإسرائيلية بقمع الاحتفالات.

كما تم نقل الأسرى المحررين من قطاع غزة إلى المستشفى الأوروبي في خان يونس عبر معبر كرم أبو سالم.

وبدا الأسرى بهيئة صحية متردية وأجساد نحيلة، وظهر بعضهم عاجزا عن المشي، وخضعوا لفحوصات طبية أولية من طواقم طبية، وذلك نتيجة الاعتداءات التي تعرضوا لها داخل السجون منذ 7 أكتوبر 2023، حتى اللحظات الأخيرة من احتجازهم، وجرى نقل عدد من الأسرى إلى المستشفيات في ظل التدهور الصحي لعدد من الأسرى.

وشملت الدفعة الرابعة في إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل: 18 أسيرا من ذوي المؤبدات و54 أسيرا من أصحاب الأحكام العالية بالإضافة إلى 111 أسيرا من أبناء قطاع غزة المعتقلين بعد 7 أكتوبر.

وتضمنت هذه الدفعة 39 أسيرا من غزة، و32 من الضفة الغربية، وأسيرا يحمل الجنسية المصرية، كما أوضحت الهيئة أنه سيتم إبعاد 7 أسرى دون تحديد وجهتهم.