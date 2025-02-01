نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: فنزويلا وافقت على استقبال مهاجرين غير شرعيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إن فنزويلا وافقت على استقبال جميع رعاياها من المهاجرين غير الشرعيين، بما في ذلك أعضاء عصابة ترين دي أراغوا، الذين ألقت السلطات الأمريكية القبض عليهم داخل الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال: "نحن بصدد نقل أعداد قياسية من الأجانب غير الشرعيين من جميع الولايات، وقد وافقت جميع البلدان على قبول عودة هؤلاء الأجانب غير الشرعيين".

وأطلقت حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو سراح 6 أمريكيين كانوا محتجزين لديها في الأشهر الأخيرة، بعدما التقى مادورو مع مسؤول كبير في إدارة ترامب.

وأعلن ترامب هو ومبعوثه للمهام الخاصة ريتشارد غرينيل، إطلاق سراح الرجال الستة على وسائل التواصل الاجتماعي. ونشر فرينيل على موقع "إكس" صورة له والرجال على متن طائرة.