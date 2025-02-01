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أحمد جودة - القاهرة - أكد المرشح الرئاسي الروماني كالين جورجيسكو أن سياسات كييف لا تساهم في عملية السلام، بل تعمل على تأجيج الصراع.

وقال جورجيسكو في تصريح حول المناقشات الجارية بشأن دعم الدول الغربية لأوكرانيا: "إن سياسات كييف لا تساهم في عملية السلام، بل إنها تعمل على تأجيج الصراع، مما أدى إلى هجرة جماعية للأوكرانيين إلى الخارج وزعزعة الاستقرار الاقتصادي في أوروبا".

وأضاف: "لقد أدت سياسات كييف إلى تدمير البلاد والأسر الأوكرانية".

وفي وقت سابق، قال جورجيسكو إنه سينفذ قرارات دونالد ترامب في مسألة اتفاق السلام بشأن أوكرانيا.

ووفقا للأمم المتحدة، غادر منذ بداية الصراع العسكري أكثر من 6.5 مليون أوكراني البلاد وحصلوا على لجوء مؤقت في الدول الأوروبية.

وفي 24 نوفمبر، أجريت انتخابات رئاسية في رومانيا، حيث برز المرشح المستقل كالين جورجيسكو متصدرا الجولة الأولى، وحصل على 22.94% من الأصوات.