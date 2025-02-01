نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عشرات القتلى والجرحى إثر قصف لبعض الأحياء وسوق صابرين في أم درمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل العشرات من القتلى والجرحى اليوم السبت، إلى مستشفى النو في أم درمان بالسودان، إثر قصف استهدف عدة أحياء وسوق صابرين بالمدينة الواقعة في ضواحي العاصمة الخرطوم.

وقال مصدر طبي إن الجرحى ما زالوا يصلون إلى المستشفى، بعد الهجوم الذي نسبه إلى قوات الدعم السريع، فيما لم يصدر بعد أي بيان رسمي حول الواقعة.

وأمس الجمعة، توعد قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" بـ "طرد" الجيش السوداني من الخرطوم بعد سيطرة الأخير على القيادة العامة في وسط العاصمة ومقر سلاح الإشارة.

وتصاعدت خلال الأيام الماضية العمليات العسكرية بشكل كبير في العاصمة، حيث تمكن الجيش من كسر حصار قوات الدعم السريع لمركز قيادته في وسط الخرطوم ومقر سلاح الإشارة، وهو ما أتاح للجيش بسط يده على الجزء الأكبر من مدينة بحري.

وأدى النزاع في السودان إلى كارثة إنسانية هائلة مع مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون شخص فيما الملايين على حافة المجاعة.