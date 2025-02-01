العالم اليوم - جنين.. معارك "ضارية" بين "الجهاد الإسلامي" والجيش الإسرائيلي

انتم الان تتابعون خبر جنين.. معارك "ضارية" بين "الجهاد الإسلامي" والجيش الإسرائيلي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 1 فبراير 2025 08:26 مساءً - أكدت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، السبت، أنها تخوض معارك ضارية بالرصاص مع الجيش الإسرائيلي في محور الشرقية في جنين بالضفة الغربية.

وقالت الحركة "يخوض مقاتلونا معارك ضارية مع قوات الاحتلال في محور الشرقية ويمطرون قوات العدو والآليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص المباشر محققين إصابات مؤكدة".

وفي وقت سابق من السبت، قالت حركة الجهاد إنها تخوض "معارك ضارية مع الجيش الإسرائيلي في محوري الألمانية والنسيم بجنين في الضفة الغربية".

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أنه ولليوم الـ 12 على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي، عملياته في مدينة جنين ومخيمها، مخلفا 19 قتيلا وعشرات الإصابات والاعتقالات.

من جانب آخر، قال المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي هرتسي هاليفي، خلال تقييم للوضع مع رئيسي الموساد والشاباك إن الجيش الإسرائيلي مستعد على كافة الجبهات ويركز على جبهة الضفة الغربية.

وتابع هاليفي:"إننا نواصل الحفاظ على مستوى عال من الجاهزية في كافة المجالات، مع التركيز على الضفة الغربية".