العالم اليوم - السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من ترامب.. هذا ما جاء فيه

انتم الان تتابعون خبر السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من ترامب.. هذا ما جاء فيه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 1 فبراير 2025 06:24 مساءً - قالت الرئاسة المصرية، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، أن الاتصال شهد حوارا إيجابيا بين الرئيسين.

وأشار إلى أن الرئيسان تحدثا حول أهمية الاستمرار في تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية قطرية وأميركية، وضرورة تكثيف إيصال المساعدات لسكان غزة.

وفي هذا الإطار، أكد السيسي على أهمية التوصل الى سلام دائم في المنطقة، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي يعول على قدرة الرئيس ترامب على التوصل إلى اتفاق سلام دائم وتاريخي ينهي حالة الصراع القائمة بالمنطقة منذ عقود، خاصة مع انحياز الرئيس ترامب إلى السلام، وهو الأمر الذي أكد عليه الرئيس ترامب في خطاب تنصيبه بكونه رجل السلام، وشدد السيد الرئيس على ضرورة تدشين عملية سلام تفضي إلى حل دائم في المنطقة، بحسب البيان.

وفي نهاية الاتصال الهاتفي، اتفق الزعيمان على أهمية استمرار التواصل بينهما، والتنسيق والتعاون بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على ضرورة تكثيف الاجتماعات بين المسؤولين المعنيين من الجانبين لمواصلة دفع العلاقات الثنائية في كافة المجالات، ودراسة سبل المضي قدماً في معالجة الموضوعات المختلفة، مما يعكس قوة وعمق العلاقات الاستراتيجية المصرية الأمريكية.