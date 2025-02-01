ترامب يأمر بإنشاء نظام «قبة حديدية» أميركي للدفاع الصاروخي

واشنطن ـ ا.ف.ب: وقَّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًّا للتخطيط لنظام دفاع صاروخي للولايات المتحدة على غرار نظام «القبة الحديدية» الذي تستخدمه إسرائيل.

وأمر ترامب وزير الدفاع بيت هيجسيث بعرض خطة في غضون 60 يومًا لإنشاء «درع الدفاع الصاروخي المتطورة» والمصممة لاعتراض الصواريخ البالستية وفرط الصوتية وتلك المتقدمة من طراز كروز، بما في ذلك عبر تطوير أجهزة اعتراض مقرها الفضاء.

وخلال حملته الانتخابية عام 2024، كرر ترامب تعهده إنشاء نسخة أميركية من نظام «القبة الحديدية» الإسرائيلي في حال فوزه بالرئاسة.

لكنه تجاهل حقيقة أن هذا النظام مصمم لمواجهة الصواريخ القصيرة المدى، ما يجعله غير مناسب للدفاع ضد الصواريخ البالستية العابرة للقارات التي تشكل الخطر الرئيسي على الولايات المتحدة.

من جانب آخر قال الرئيس الأميركي إنّه «لا يعلم» ما إذا كان ممنوعًا من الترشّح للرئاسة مرة أخرى، وهو أمر محظور بموجب الدستور.

وفي خطاب في فلوريدا أمام النواب الجمهوريين، قال ترامب «جمعت الكثير من المال للحملة المقبلة وأنطلق من مبدأ أنني لا يمكنني أن أستخدمه بنفسي، ولكنني لست متأكدًا مئة في المئة، لأنني لا أعلم».