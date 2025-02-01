«الجنائية الدولية»: «جحيم» حرب دارفور يتكرر بعد 20 عاما

لاهاي ـ ا.ف.ب: أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنَّ جيلًا جديدًا من السودانيين يعاني «الجحيم» نفسه في دارفور، كما حدث خلال الحرب في أوائل القرن الحالي، وذلك بينما يستعد لطلب إصدار مذكرات توقيف.

وقال خان الذي يستعرض الوضع في السودان كلَّ ستة أشهر أمام مجلس الأمن الدولي، «من الواضح بالنسبة إلى مكتبي أنَّه بينما نتحدث، يتم ارتكاب جرائم دولية في دارفور».

وأوضح أنَّ «هذا ليس تقييمًا مبنيًّا على معلومات غير مؤكدة. إنَّه تحليل مفصَّل أجراه مكتبي، بناء على أدلَّة ومعلومات تمَّ جمعها والتحقُّق منها».

وفي هذا السياق، أضاف «يمكنني أن أؤكد اليوم أنَّ مكتبي يتخذ الإجراءات اللازمة لتقديم طلبات لإصدار مذكرات توقيف فيما يتعلَّق بالجرائم، التي نعتقد أنَّها تُرتكب وارتُكبت في غرب دارفور».