الفلسطينيون يبدأون العودة لشمال غزة .. والاحتلال ينسحب من نتساريم

تواصل العدوان على جنين

القدس المحتلة ـ « الوطن» ـ وكالات:

بدأ صباح أمس آلاف النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة، بالعودة إلى شمال القطاع عبر شارع الرشيد الساحلي، للمرة الأولى منذ 15 شهرًا، بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من محور نتساريم.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية في غزة أن شارع الرشيد أصبح متاحًا لعبور المشاة فقط بالاتجاهين اعتبارًا من صباح أمس مشيرة إلى أنه لن يسمح لأي مركبة مهما كان نوعها أو شكلها من المرور عبره، وسيتم فتح شارع صلاح الدين أمامها في اتجاه واحد من الجنوب إلى الشمال وذلك بعد خضوعها للفحص وفقًا للاتفاق.

وتنتشر طواقم الإسعاف على طول شارع الرشيد غرب مدينة غزة استعدادًا لاستقبال النازحين العائدين إلى شمال القطاع.

من جهة أخرى، منع جيش الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين في جنوب القطاع من الاقتراب من منطقة معبر رفح ومنطقة محور فيلادلفيا.

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن جيش الاحتلال بدأ بإخلاء الجزء الغربي من محور نتساريم، من أجل السماح بعودة الغزيين النازحين إلى منازلهم ومناطق سكنهم في شمال القطاع.

يأتي ذلك فيما يواصل الاحتلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم السابع على التوالي، حيث أسفر العدوان على المدينة عن 16 شهيدا وعشرات الإصابات، وعشرات المنازل المدمرة، كما دمرت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، دوار السينما ومحيطه، وسط المدينة، وقالت مصادر إن جرافات الاحتلال دمرت البسطات التجارية في محيط الدوار، وجرفت الشارع، وسط اندلاع مواجهات.

وتواصل قوات الاحتلال تدمير المنازل ونسفها وإحراقها في مخيم جنين، حيث دمرت أجزاءً واسعة من حارة الدمج وحي البشر، إضافة إلى حارة عبد الله عزام، وطلعة الغبز، وسط تصاعد سحب الدخان بسبب إحراق عدد من المنازل بالتوازي مع عمليات الهدم.

وكان الاحتلال فجر منزلين في المخيم أحدهما يعود لعائلة طوالبة .

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية 20 فلسطينيًّا بينهم 4 أطفال، خلال اقتحام بلدة بيت أمر شمال الخليل، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

ونقلت الوكالة عن الناشط الإعلامي محمد عوض، القول إن «قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في البلدة واعتقلت 20 مواطنا». وأشار عوض إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت معظم أحياء بيت أمر خاصة وسط البلدة، وداهمت عشرات المنازل وفتشتها وحطمت أثاث ومقتنيات عدد منها.