قتلى وحرائق وانفجارات جراء تحطم طائرة بفيلادلفيا الأمريكية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 فبراير 2025 08:25 صباحاً - شهدت منطقة شمال شرق فيلادلفيا حادثًا مأساويًا، مساء الجمعة، عندما تحطمت طائرة إسعاف صغيرة بالقرب من تقاطع شارع روزفلت وجادة كوتمان، ما أسفر عن سقوط 6 قتلى حتى الآن، وفقًا لما أكّدته شرطة فيلادلفيا لشبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية.

وأفادت الشرطة بأن شخصين كانا على متن الطائرة، في حين لم يتضح بعد ما إذا كانا قد قُذفا خارجها أو تمكنا من الهرب.

وقال جو هولدن، كبير المراسلين الاستقصائيين في شبكة سي بي إس نيوز، نقلاً عن مصادر في الشرطة، إن أجزاء من الطائرة اصطدمت بسيارات في المنطقة، كما اندلعت حرائق في بعض المحال التجارية بالقرب من مركز روزفلت التجاري.

وأكد مسؤولو الإطفاء اشتعال النيران في عدة منازل في محيط المنطقة، وأفاد سكان المنطقة بأنهم شعروا باهتزاز منازلهم لحظة سقوط الطائرة.

ووثقت إحدى كاميرات المراقبة التابعة لأحد السكان، لحظة سقوط ما يبدو أنه طائرة من السماء، تبعه انفجار كبير مع تصاعد سحب ضخمة من الدخان.

وأفاد ستيف كيلي، مراسل FOX 29 المتواجد في موقع الحادث، بأنه شاهد حطامًا متناثرًا وعدة حرائق نشطة في غضون دقائق من وقوع الحادث.

ونقل أحد العاملين في منشأة تجارية قريبة مشاهدته لـ "انفجار ضخم من الضوء ظهر من العدم."

ولم تتضح بعد أسباب تحطم الطائرة أو نقطة انطلاقها ووجهتها المقصودة، في حين تواصل فرق الطوارئ عملها في موقع الحادث.