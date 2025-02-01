بولندا تعتقل مواطنين أوكرانيين لمحاولتهما السطو على مكتب صرافة

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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة "Do rzeczy" أن الشرطة البولندية اعتقلت مواطنين أوكرانيين اثنين بتهمة الهجوم على مكتب صرافة في مدينة شيتشين البولندية مشيرة إلى أنهما يواجهان عقوبة تصل إلى السجن 15 عامًا.

ونشرت الصحيفة فيديو لحادثة اقتحام مكتب الصرافة معلقة على المنشور: "هاجم المهاجران الأوكرانيان، فاسيلي س، وسفياتوسلاف ت، مكتبا للصرافة في شتشين.. وقد ألقت الشرطة القبض عليهما".

وأضافت الصحيفة: "النيابة العامة أرسلت لائحة الاتهام إلى المحكمة، حيث يواجه الرجلان تهمة محاولة السطو على مكتب صرافة".

يشار إلى أن المواطنين الأوكرانيين اعترفا بذنبهما، وتم فرض اعتقال مؤقت عليهما كإجراء احترازي، بينما يواجهان عقوبة قد تصل إلى الحبس 15 عاما في السجن بسبب محاولة السرقة والاعتداء على موظفة المكتب باستخدام الغاز المسيل للدموع.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي نشرته الصحيفة، رجلان مقنعان يقتحمان مكتب الصرافة ويحاولان تحطيم الحاجز الزجاجي الذي يفصل بينهما وبين الصندوق باستخدام المطارق، موجهين عشرات الضربات للزجاج، لكنه لم يتحطم، مما اضطرهما إلى التخلي عن المطارق والهروب من المكان.

وفي النهاية، فر الرجلان بعد عدة محاولات لتحطيم الزجاج وتشغيل جهاز الإنذار بواسطة الموظفة.