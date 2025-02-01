نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإفراج عن المتهمين بقتل سلوان موميكا حارق المصحف.. قرار مفاجئ يثير التساؤلات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة غير متوقعة، أعلنت النيابة العامة السويدية، يوم الجمعة، الإفراج عن خمسة أشخاص كانوا قد أوقفوا على خلفية مقتل اللاجئ العراقي سلوان موميكا حارق المصحف، الذي أثار غضبًا واسعًا بعد حرقه للمصحف في عام 2023، وصرّح المدّعي العام راسموس أومان في بيان رسمي قائلًا: "الشبهات ضد المتهمين ضعفت، ولم يعد هناك سبب قانوني لإبقائهم قيد التوقيف."

التحقيق مستمر رغم الإفراج

على الرغم من إطلاق سراحهم، أكد أومان أن الشبهات لم تُستبعد بالكامل، وأن التحقيقات ستستمر لكشف ملابسات الجريمة، ويأتي هذا التطور رغم أن اعتقالهم جاء سريعًا بعد الحادث، ما كان يشير في البداية إلى وجود أدلة قوية ضدهم.

الإفراج عن المتهمين بقتل سلوان موميكا حارق المصحف.. قرار مفاجئ يثير التساؤلات

تفاصيل مقتل موميكا

عُثر على حارق المصحف سلوان موميكا (38 عامًا) مقتولًا بالرصاص في منزله بمدينة سودرتاليا قرب ستوكهولم، وأثار مقتله جدلًا واسعًا، خصوصًا بعد تصريح رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون الذي أشار إلى احتمال تورط قوة أجنبية في الجريمة.

جدل حول محاكمته قبل مقتله

قبل اغتياله بساعات، كان موميكا ينتظر الحكم في محاكمة تتعلق بقيامه بحرق وتدنيس المصحف في أماكن عامة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي أفعال أثارت موجة غضب عارمة في الدول الإسلامية.

تصاعد المخاوف الأمنية في السويد

في عام 2023، رفعت السويد مستوى التأهب ضد الإرهاب إلى ثاني أعلى درجة، محذرة من تهديدات داخلية وخارجية بعد موجة من عمليات حرق المصحف، والتي كان موميكا أحد أبرز منفذيها.

هل لا تزال القضية مفتوحة؟

بينما يثير الإفراج عن الموقوفين تساؤلات حول مصير القضية، يبقى التحقيق مستمرًا، مما يترك الباب مفتوحًا أمام احتمالات جديدة حول الجهة المسؤولة عن مقتل سلوان موميكا.