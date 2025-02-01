العالم اليوم - العثور على الصندوق الأسود لـ"مروحية واشنطن المنكوبة"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 1 فبراير 2025 03:24 صباحاً - أعلن محققون أميركيون، الجمعة، العثور على الصندوق الأسود لمروحية "بلاك هوك" المنكوبة، التي اصطدمت بطائرة ركاب في واشنطن.

وقال المجلس الوطني لسلامة النقل إنه تمت استعادة مسجل بيانات الرحلة (الصندوق الأسود) من المروحية العسكرية، التي تحطمت في الحادث المميت في واشنطن.

ويتوقع المحققون "تحميلا كاملا" للمعلومات من الجهاز، وكذلك من الصندوقين الأسودين اللذين تم انتشالهما من طائرة شركة "أميركان إيرلاينز".

وفي وقت سابق، قال مسؤول أمني إن أكثر من 40 جثة تم انتشالها من الماء، بعد تصادم طائرتين فى أجواء العاصمة الأميركية.

وعاد الغواصون إلى نهر بوتوماك، الجمعة، كجزء من عمليات البحث والتحقيق بعد حادث تصادم جوي أسفر عن مقتل 67 شخصا في أخطر كارثة طيران في الولايات المتحدة منذ ما يقرب من ربع قرن.

واستعاد المحققون بالفعل مسجل صوت قمرة القيادة ومسجل بيانات الرحلة لطائرة "أميركان إيرلاينز" التي اصطدمت بمروحية تابعة للجيش، أثناء هبوط الطائرة مساء الأربعاء في مطار رونالد ريغان الوطني قرب واشنطن.

ويفحص المسؤولون مجموعة من العوامل، فيما وصفته رئيسة مجلس سلامة النقل الوطني جينيفر هومندي بأنه "حدث شارك فيه الجميع".