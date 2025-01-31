العالم اليوم - ترامب يكرر تصريحه عن "تهجير" سكان من غزة إلى مصر والأردن

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 31 يناير 2025 11:32 مساءً - كرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، تصريحه بأن مصر والأردن "ستستقبلان سكانا من قطاع غزة".

وقال ترامب أكثر من مرة إن على البلدين استقبال سكان من القطاع الذي دمرته حرب استمرت أكثر من 15 شهرا.

والخميس قال ترامب: "نفعل الكثير من أجلهم، وهم سيفعلون ذلك"، في حديثه عن مصر والأردن.