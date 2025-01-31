العالم اليوم - نادى الأسير يكشف عدد الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم السبت

انتم الان تتابعون خبر نادى الأسير يكشف عدد الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم السبت من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 31 يناير 2025 11:32 مساءً - أفاد نادي الأسير الفلسطيني وكالة "فرانس برس"، الجمعة، أن إسرائيل ستطلق السبت سراح 183 معتقلا مقابل الإفراج عن 3 رهائن محتجزين في غزة، وذلك في إطار عملية تبادل ستكون الرابعة منذ بدء سريان الهدنة.

وفي بادئ الأمر، قالت المتحدثة باسم نادي الأسير أماني سراحنة إن إسرائيل "ستحرر 90 أسيرا"، لتعلن لاحقا ارتفاع العدد إلى 183.

وكانت حركة حماس أعلنت، الجمعة، أسماء 3 رهائن إسرائيليين ستطلق سراحهم السبت، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين.

وقال أبو عبيدة المتحدث باسم الجناح العسكري للحركة عبر "تلغرام"، إن الرهائن هم عوفر كالدرون، وكيث شمونسل سيغال، وياردن بيباس.

والخميس أطلقت حماس سراح 3 رهائن إسرائيليين و5 تايلانديين، بينما أفرجت إسرائيل عن 110 من المعتقلين الفلسطينيين بعد تأخيرها للعملية تعبيرا عن الغضب إزاء مشاهد الحشود الغفيرة في إحدى نقاط تسليم الرهائن.

ورحب البيت الأبيض بإطلاق سراح الرهائن، وقال إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما زال ملتزما بإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين.

وبموجب اتفاق غزة الذي أنهى قتالا استمر أكثر من 15 شهرا، سيتم إطلاق سراح 33 رهينة محتجزين لدى مسلحين فلسطينيين في غزة خلال الأسابيع الستة الأولى من وقف إطلاق النار، مقابل المئات من المعتقلين الفلسطينيين الذين يقضي كثير منهم أحكاما بالسجن المؤبد في إسرائيل.

وجرى حتى الآن إطلاق سراح 15 رهينة، من بينهم 5 عمال تايلانديين، وأبلغت حماس إسرائيل أن 8 من بين الرهائن الـ33 لقوا حتفهم.

وفي المقابل، سلمت إسرائيل أكثر من 400 أسير فلسطيني.

وسمح وقف إطلاق النار بزيادة تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة الذين يعانون نقصا حادا في الإمدادات، ومن المزمع سفر عدد من الفلسطينيين، من الجرحى المدنيين والمسلحين، إلى مصر، السبت، من خلال معبر رفح لأول مرة منذ إعادة فتحه.