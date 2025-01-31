نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألمانيا تصدر تحذيرًا شديد اللهجة حول السفر إلى روسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت وزارة الخارجية الألمانية، الجمعة، إنها "تحذر بشدة" مواطنيها من السفر إلى روسيا، بسبب زيادة الهجمات بطائرات مسيرة في أنحاء من البلاد، بما في ذلك منطقة العاصمة موسكو في الأسابيع والأشهر الماضية.

وجاء في بيان على موقع وزارة الخارجية الألمانية أن "هجمات الطائرات المسيرة تسببت حتى الآن في أضرار مادية محدودة، وأن نظام الدفاع حول موسكو توسع بشدة، لكن الهجمات على شبكة النقل العام ما زالت تمثل احتمالًا قائمًا".

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "تايمز" البريطانية، أن ما يصل إلى 10 مسيرات رُصدت في المجال الجوي المحظور فوق موقع اختبار للقوات الجوية الألمانية في بافاريا، وسط مخاوف متزايدة من التجسس الروسي على المنشآت العسكرية في أوروبا.

واستبعدت الشرطة الألمانية، التي فشلت مروحيتها في العثور على المسيرات، إمكانية أن تكون هذه المسيرات المرصودة فوق مطار مانشينغ مدنية، لأنها بدت مختلفة عن الطائرات المتاحة تجاريًا، كما أن مداها أطول.

وتحقق الشرطة أيضًا في مشاهدات لطائرات مسيرة فوق مطار في نيوبورغ آن دير دوناو، على بعد نحو 19 كيلومترا من النقطة التي يراقب منها الجناح التكتيكي الجوي الـ74 التابع للقوات الجوية الألمانية المجال الجوي في جنوب ألمانيا بطائرات يوروفايتر.