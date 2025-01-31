نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت 3 مصادر مطلعة لرويترز إنه من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على كندا والمكسيك، يبدأ العمل بها من أول مارس المقبل، لكن قراره سيتضمن إجراءات تسمح بالحصول على إعفاءات محددة لواردات معينة.

ولا يزال الموقف بالنسبة للرسوم الجمركية المتوقع فرضها على البلدين غير واضح، ولن يُحسم قبل أن يصدر ترامب قرارًا رسميًا.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها، لأنها غير مخولة بالحديث علنا حول هذه المسألة، إنها لا تملك تفاصيل بشأن النسبة النهائية للرسوم، لكنها أشارت إلى أن ترامب أكد عدة مرات أنه يعتزم الإعلان السبت عن فرض رسوم نسبتها 25% على الواردات من البلدين.

وفي سياق متصل قال مسؤول بالإدارة إن ترامب كان يراجع اليوم الجمعة خطط الرسوم الجمركية، وقد يسمح ببعض الإعفاءات. ومع ذلك، أضاف المسؤول أن أي إعفاءات ستكون "قليلة وعلى فترات متباعدة".

وقد يؤدي إعلان قرار الرسوم الجمركية إلى اضطرابات في الأسواق ويؤثر على علاقة الولايات المتحدة باثنين من أكبر شركائها التجاريين، لكن السماح بفترة مدتها 28 يومًا قبل التنفيذ ومنح بعض الإعفاءات يشير إلى نهج حذر من إدارة ترامب.

وستتيح تلك الفترة وقتا للتفاوض بشأن الإجراءات التي يتعين على كندا والمكسيك اتخاذها لتحقيق الهدفين اللذين أشار إليهما ترامب، وهما وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين والفنتانيل عبر الحدود مع الولايات المتحدة.