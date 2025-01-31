العالم اليوم - إسرائيل تفرج السبت عن 90 أسيرا فلسطينيا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 31 يناير 2025 03:24 مساءً - أعلن نادي الأسير الفلسطيني الجمعة لوكالة فرانس برس أن إسرائيل ستفرج السبت عن 90 أسيرا فلسطينيا من سجونها.

وقالت أماني سراحنة المتحدثة باسم المنظمة الفلسطينية غير الحكومية إن إسرائيل "ستحرر 90 أسيرا" السبت.

ويتعلق الأمر بـ9 أشخاص يقضون عقوبة مؤبدة و81 يقضون عقوبات طويلة المدة.

وستفرج إسرائيل عن الـ90 شخصا مقابل إطلاق حماس سراح ثلاثة رهائن محتجزين في قطاع غزة. وذكرت الحركة الفلسطينية أن الرهائن هم عوفر كالدرون وكيث شمونسل سيجال وياردن بيباس.

ويأتي ذلك في إطار رابع عملية تبادل منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ في قطاع غزة.

والخميس، أُطلق سراح ثلاث رهائن إسرائيليين وخمس تايلانديين مقابل أسرى فلسطينيين، في ثالث عملية تبادل رهائن وأسرى بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس بعد أكثر من 15 شهرا من حرب مدمّرة في قطاع غزة.

وشهد إطلاق سراح الرهائن، الخميس، فوضى واحتشاد جموع من الناس في أحد مواقع التسليم بغزة، مما جعل إسرائيل ترجئ لعدة ساعات الإفراج عن أسرى فلسطينيين.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مشهد تسليمهم وسط تلك الحشود الضخمة صادم، وهدد بالموت لأي شخص يلحق الأذى بالرهائن.

وكشف مكتب نتنياهو أن الوسطاء تعهدوا بضمان المرور الآمن للرهائن في عمليات الإفراج القادمة.