نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفاع الروسية تعلن تحرير 6 بلدات في كورسك ودونيتسك وخاركوف خلال أسبوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة في كورسك وأخرى في مقاطعة خاركوف و4 بلدات جديدة بجمهورية دونيتسك، وتكبيد قوات كييف 11400 قتيل وعشرات المدرعات والأسلحة الغربية خلال أسبوع.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية الأسبوعي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا.

جرائم نازيي كييف في قرى كورسك: تعذيب واغتصاب وقتل بدم بارد

منذ الـ25 وحتى الـ31 من يناير الجاري وجهت قواتنا 8 ضربات للقوات الأوكرانية وتجمعات مرتزقتها ومواقع الطاقة والبنية التحتية الحيوية التي تدعم تشغيل مؤسسات الدفاع الأوكرانية، ودمرت مواقع جديدة في مجمعات الصناعة العسكرية والمطارات الحربية ومستودعات المسيرات

تدمير نقط انتشار للمسلحين والمرتزقة الأجانب.

تواصل قوات "الشمال" تطهير مناطق مقاطعة كورسك الحدودية المتطرفة من فلول قوات كييف وتكبيدها خسائر فادحة، وحررت بلدة نيكولاييفو-داريينو.

كبدت قوات "الشمال" العدو 2200 عسكريا و9 دبابات و57 مدرعة منها "برادلي" أمريكية و144 آلية آخرى، و22 مدفعا و13 محطة حرب الكترونية و9 مستودعات ذخيرة.

حررت قوات "الغرب" الروسية بلدة دفوريتشنايا في مقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا، وكبدت العدو 2425 قتيلا ودمرت له دبابتين و22 مدرعة منها 9 "أم 113" أمريكية و53 مركبة و39 مدفعا و6محطات حرب إلكترونية و11 مستودع للذخيرة.

حسنت قوات "الجنوب" مواقعها بجمهورية دونيتسك، وكبدت العدو 1445 عسكريا ودمرت له 13 مدرعة منها 3 "أم 113" و4 "هامفي" و20 مركبة وآلية و11 مدفعا غربيا و11 مستودع ذخيرة و3 محطات حرب الكترونية.

حررت قوات "المركز" بلدات زيلنويي ونوفوليزافيتوفكا ونوفوفاسيليفكا بجمهورية دونيتسك، وكبدت العدو أكثر من 4000 عسكري ودمرت له 5 دبابات، و32 مدرعة منها "برادلي" و3 "أم 113" أمريكية و48 مركبة وآلية، و25 مدفعا.

حررت قوات "الشرق" بلدة فيليكا نوفوسولكا في دونيتسك وكبدت العدو 1015 فردا و4 دبابات ومدرعتين و16 مركبة و31 مدفعا

ألحقت قوات "دنيبر" خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني وكبدته 315 قتيلا و24 مركبة

أسقطت الدفاعات الروسيةقنبلتين جويتين "هاميير" فرنسية و31 صاروخ "هيمارس"

إسقاط 592 مسيرة منها 290 فوق المقاطعات الروسية خارج منطقة العمليات الخاصة.

أسر 43 عسكريا