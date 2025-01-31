نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعتقال كندي بتهمة تهريب 320 كغ من المخدرات في اليابان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ألقت شرطة طوكيو القبض على مواطن كندي بتهمة تهريب أكثر من 320 كغ من الميثامفيتامين المخدر بقيمة 211 مليار ين (136 مليون دولار)، وفقا لقناة NHK التلفزيونية.

ووفقا لمواد التحقيق، يشتبه المواطن الكندي (38 عاما) - هو مدير شركة ويقيم في مدينة يوكوهاما - في قيامه بتهريب نحو 321 كيلوغراما من الميثامفيتامين من الولايات المتحدة إلى ميناء شيناغاوا في طوكيو في ديسمبر 2023. تم إخفاء المخدرات داخل معدات معالجة المعادن.

وكشف التحقيق أن الآلة التي عُثر فيها على المخدرات تم شراؤها من شركة في ولاية إلينوي الأمريكية. وأظهرت فحوصات لاحقة أن الميثامفيتامين تم العثور عليه أيضا في آلات التفريز التي صدرتها نفس الشركة إلى دول أخرى، مما دفع السلطات الأمريكية إلى بدء تحقيقها الخاص.

ولا تستبعد شرطة طوكيو أن تكون هناك منظمة إجرامية دولية تقف وراء هذه الشحنة