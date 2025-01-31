العالم اليوم - ترامب: مصر والأردن ستستقبلان الفلسطينيين من سكان غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 31 يناير 2025 12:28 صباحاً - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الخميس، إن الأردن ومصر ستستقبلان الفلسطينيين من سكان غزة.

وأضاف ترامب في كلمة له: "فعلنا الكثير من أجلهم (مصر والأردن) وسيفعلون ما طلبناه".

وفيما يتعلق بالملف السوري، أوضح ترامب أن الولايات المتحدة "ليست منخرطة فيما يجري في سوريا التي تعيش في فوضى".

وتابع: "لم أقل أنني سأسحب القوات الأميركية من سوريا".

وفي مقابلة مع القناة الـ12 الإسرائيلية، يوم الأربعاء، قال آدم بوهلر مستشار الرئيس الأميركي الخاص لشؤون الرهائن، إنه يجب على مصر والأردن أن تقترحا حلا بديلا تعتقدان أنه سيكون أفضل إذا لم ترغبا في استقبال اللاجئين الفلسطينيين من غزة.

وجاءت تصريحات بوهلر بعد أن اقترح ترامب خطة "تطهير غزة" من خلال إبعاد الفلسطينيين الذين يعيشون هناك إلى مصر والأردن، وهي الخطة التي يتبناها اليمين المتشدد في إسرائيل.

وعندما سألته القناة الـ12 عما سيحدث إذا لم تقدم مصر والأردن حلا بديلا لنقل الفلسطينيين من غزة، أجاب بوهلر: "حسنا، ماذا سيحدث إذن؟ هل سيستمر هذا إلى الأبد؟ ما هو الخيار المتاح؟ يجب أن يكون هناك شيء. كلنا نعرف ذلك وكل ما نحتاجه هو شيء قابل للنجاح لذا قدم الرئيس واقترح حلا يعتقد أنه قد ينجح، وإذا كان لديهم أفضل من ذلك، فنحن جميعا آذان صاغية".

وعارضت مصر والأردن الفكرة، وانضمتا إلى جزء كبير من المجتمع الدولي في القول بأنها سترقى إلى مستوى التطهير العرقي.

والأربعاء، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن "ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني ظلم لا يمكن أن نشارك فيه".

وأوضح السيسي: "لا يمكن أبدا التنازل عن ثوابت الموقف المصري التاريخي للقضية الفلسطينية".

من جانبه، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الأحد، إن "الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين، ورفضنا للترحيل ثابت ولا يتغير".