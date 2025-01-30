أبو عبيدة يعلن استشهاد محمد الضيف

أبو عبيدة يعلن استشهاد محمد الضيفأعلن الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية أبو عبيدة، مساء اليوم الخميس عن استشهاد قائد هيئة الأركان محمد الضيف خلال معركة طوفان الأقصى، برفقة عدد من القيادات البارزة.وقال : " نزف إلى أبناء شعبنا العظيم استشهاد قائد هيئة أركان كتائب القسام محمد الضيف".كما أعلن أبو عبيدة، عن استشهاد غازي أبو طماعة قائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية، واستشهاد رائد ثابت قائد ركن القوى البشرية، واستشهاد رافع سلامة قائد لواء خانيونس خلال معركة طوفان الأقصى.

وفي منتصف يوليو الماضي قال جيش الاحتلال، إنه نفذ غارة جوية على منطقة المواصي في خان يونس و"كانت تستهدف محمد الضيف"، القائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

وأعلنت إسرائيل اليوم بعد أسبوعين من منتصف تموز اغتياله، وهو الذي نجا من سبع محاولات اغتيال سابقة قبل العدوان الحالي على غزة، وكان في مقدمة قائمة الاغتيالات الإسرائيلية.

وشغل محمد الضيف منصب القائد العام لكتائب القسام منذ استشهاد صلاح شحادة القائد العام السابق للكتائب، ويحمله الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن مقتل عدد كبير من الإسرائيليين وتنفيذ عدد من العمليات في الداخل المحتل.

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