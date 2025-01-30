من هو غازي أبو طماعة ضمن قائمة الاغتياالات الإسرائيلية لقيادات حماس؟

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت تفاصيل عن محاولة اغتيال القيادي البارز غازي أبو طماعة واغتيال مروان عيسى إلى جانب قادة آخرين ومنهم محمد الضيف، وعدد من القيادات الفلسطينية البارزة، حسب تقرير نشر في أبريل الماضي.

عيسى كان يتواجد داخل نفق في النصيرات وسط قطاع غزة، حيث كان يعقد إجتماعًا لقيادات من القسام، بينهم غازي أبو طماعة الذي كان مسؤولًا عن لواء عسكري في القسام، قبل أن يصبح مسؤولًا عن الدعم اللوجسيتي والتسليح.

من هو غازي أبو طماعة؟

غازي أبو طماعة، المعروف أيضًا بأبي موسى، كان قائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس. لعب دورًا محوريًا في تطوير القدرات العسكرية للكتائب، خاصة في مجال تصنيع وتطوير الأسلحة.

في 30 يناير 2025، أعلنت كتائب القسام عن استشهاد غازي أبو طماعة، إلى جانب القائد العام محمد الضيف ونائبه مروان عيسى، بالإضافة إلى رائد ثابت ورافع سلامة، خلال معركة "طوفان الأقصى".

يُعتبر أبو طماعة من القادة البارزين في كتائب القسام، وساهم بشكل كبير في تعزيز القدرات العسكرية للمقاومة الفلسطينية.

وكانت حركة حماس، أعلنت اغتيال مروان عيسى نائب قائد الجناح العسكري للحركة، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

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ونعت الحركة قائدها العسكري محمد الضيف وعددًا من قادتها البارزين.

وأعلن الناطق العسكري باسم «كتائب القسام»، أبو عبيدة، عن مقتل نائب قائد هيئة أركان «القسام» مروان عيسى خلال معركة «طوفان الأقصى».