العالم اليوم - بالفيديو.. الأهلي المصري يعلن رسميا تعاقده مع بنشرقي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 يناير 2025 09:25 مساءً - أعلن الأهلي المصري، مساء الخميس، رسميا تعاقده مع اللاعب المغربي أشرف بنشرقي.

ونشر الأهلي على حسابه في منصة "إكس" مقطع فيديو يظهر تقديم بنشرقي البالغ من العمر 30 عاما. وقال بنشرقي في الفيديو: "للقاهرة لون واحد .. لإفريقيا بطل واحد.. أشرف بنشرقي في نادي القرن". وكان نادي الريان القطري لكرة القدم أعلن، الأربعاء، فسخ تعاقده مع بنشرقي. وذكر الحساب الرسمي لنادي الريان على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أن النادي وافق على طلب اللاعب بفسخ تعاقده مع النادي. وأوضح: "توصل نادي الريان الرياضي واللاعب أشرف بنشرقي إلى اتفاق يقضي بفسخ العقد المبرم بين الطرفين وذلك بناء على رغبة اللاعب، ودفع الشرط الجزائي". وأكد النادي :"كل التوفيق للاعب في مسيرته المقبلة".

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