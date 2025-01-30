نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- أبوعبــيدة: استشهاد محمد الضيف ومروان عيسى وغازي أبو طماعة ورائد ثابت ورافع سلامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكرى لحركة حماس أبو عبيدة استشهاد رئيس أركان القسام والقائد البارز محمد الضيف وعدد من القيادات البارزة.

بيان كتائب القسام



كشف المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة، أيضا عن استشهاد مروان عيسى نائب قائد هيئة الأركان للكتائب خلال معركة طوفان الأقصى.

وكشف أبو عبيدة عن استشهاد غازى أبو طماعة قائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية، رائد ثابت قائد ركن القوى البشرية، رافع سلامة قائد لواء خانيونس.

يذكر أن، أعلنت حركة حماس اليوم استشهاد أسيرين فلسطينيين من قطاع غزة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهما محمد العسلي وإبراهيم عاشور.

وقالت الحركة، في بيان لها، إنه في الوقت الذي تتعامل فيه المقاومة مع أسرى العدو وفق القوانين الدولية يمارس الاحتلال جرائمه في حق أسرانا.

محاولات إسرائيلية لاغتيال محمد الضيف

يذكر أن المخابرات الإسرائيلية تعتبر محمد الضيف من أبرز المطلوبين، ووصفته بـ «رأس الأفعى» و«ابن الموت». ورغم محاولات اغتياله المتعددة، لم تنجح إسرائيل في تصفيته، ليبقى رمزًا للمقاومة الفلسطينية.

واليوم أعلنت حركة حماس عن استشهاد محمد الضيف، بعد أكثر من 7 أشهر من تداول أنباء عن اغتياله. في بيان رسمي من كتائب القسام، تم الإعلان عن مقتل الضيف مع ستة من قياديي الحركة، بينهم مروان عيسى، ورائد ثابت، ورافع سلامة، إضافة إلى أيمن نوفل، وغازي أبوطماع. وقد أكدت حماس أن هذا الحدث جاء ليُسجل نقطة فارقة في مسيرة المقاومة الفلسطينية.