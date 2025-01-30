العالم اليوم - حماس تعلن مقتل محمد الضيف وقادة عسكريين آخرين

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 يناير 2025 07:22 مساءً - أعلن الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان مساء الخميس، مقتل قائده العسكري محمد الضيف.

وقال الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة: "نزف إلى أبناء شعبنا العظيم (مقتل) قائد هيئة أركان كتائب القسام محمد الضيف". كما كشف أبو عبيدة مقتل عدة قادة عسكريين آخرين، مثل مروان عيسى وأيمن نوفل ورافع سلامة.. وفي أغسطس الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قائد الجناح العسكري لحركة حماس "كتائب القسام" محمد الضيف في غارة جوية نفذها على منطقة مواصي خان يونس في يوليو. واعتبرت تل أبيب "اغتيال الضيف خطوة مهمة في طريق القضاء على حماس". وسبق لحماس أن نفت مقتل الضيف في قصف إسرائيلي، رغم التأكيدات الإسرائيلية. يشار إلى أن محمد ضيف تعرض لسبع محاولات اغتيال فاشلة، ونتيجة لذلك بات يوصف بأنه "سيد التمويه" و"الرجل ذو التسع أرواح".

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