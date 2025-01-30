نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الإسباني المصري للسياحة والضيافة والتراث الأسبوع المقبل بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقعت كلية التجارة والسياحة بجامعة كومبلوتنسي بمدريد ومعهد سيناء العالي للسياحة والفنادق برأس سدر اتفاقية تعاون لتنظيم المؤتمر الدولي الإسباني المصري للسياحة والضيافة والتراث الذي سيعقد هذا العام خلال الفترة ما بين 4 و6 فبراير في القاهرة.

يتمثل الهدف الرئيسي للمؤتمر في خلق مساحة للأساتذة الإسبان والمصريين في مجال السياحة والضيافة والتراث للالتقاء وتبادل المعرفة، وتعزيز بيئة تعاونية لتبادل ونشر المعرفة والاكتشافات العلمية والمناهج المبتكرة المتعلقة بالتحولات العالمية في هذه المجالات، وإنشاء منصة شاملة للمتخصصين الاقتصاديين وقادة صناعة الضيافة وممثلي المنظمات غير الحكومية والسلطات الحكومية.

سيضم المؤتمر 65 متحدثًا أجنبيًا (24 منهم من إسبانيا) و25 متحدثًا مصريًا، وستدور محاضراتهم حول موضوع المؤتمر ”حان الوقت لتبادل الخبرات“، والذي يسلط الضوء على روح التعاون بين المجتمعات الأكاديمية في إسبانيا ومصر في مجالات السياحة والضيافة والتراث والعمارة والآثار وغيرها من التخصصات ذات الصلة.

معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق هو معهد ذو مرجعية تعليمية في مجال السياحة والضيافة في مصر والشرق الأوسط. تأسس عام 1993، ويتمتع بمكانة المرموقة بعد أن قام بتدريب 27 جيلًا من طلاب البكالوريوس و28 دفعة من خريجي الدراسات العليا.

تأسست جامعة كومبلوتنسي مدريد عام 1499، على الرغم من أن أصولها الحقيقية تعود إلى قرنين من الزمان. تضم الجامعة 80 ألف طالب و6 آلاف أستاذ. تأسست كلية التجارة والسياحة في جامعة كومبلوتنسي بمدريد عام 1971 وهي اليوم كلية مرموقة ذات مرجعية في مجالها وتضم أكثر من 2800 طالب.