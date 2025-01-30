حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 يناير 2025 05:25 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 240 عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة في مقاطعة كورسك وبلوغ خسائر قوات كييف هناك 56140 فردا، ومئات الدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية الأخرى.

الدفاع الروسية تعلن حصيلة جديدة لخسائر قوات كييف في كورسك

تواصل قوات "الشمال" القضاء على فلول الجيش الأوكراني في قرى وبلدات غوغوليفكا، غونتشاروفكا، غيفو، كنياجي، كوريلوفكا، ليبيديفكا، مالايا لوكنيا، ماخنوفكا، نيكولايفكا، نيكولسكي، نوفايا سوروتشينا، روبانشينا، سفيردليكوفو، تشركاسكويه بوريتشنويه الحدودية المتطرفة.

وجهت القوات الروسية ضربات لتجمعات الجيش الأوكراني في مدن وبلدات فيكتوروفكا، غويفو، زازوليفكا، كازاشيا لوكنيا، كولماكوف، كوسيتسا، وكروغلينكويه، كوريلوفكا، ليبيديفكا، لوكنيا، ملايا لوكنيا، مارتينوفكا، ماخنوفكا، ميلوفايا، نيكولسكي، نوفايا سوروتشينا، أوليشنيا، سفيردليكوفو، ستارايا سوروتشينا، سودجا، تشيركاسكوي بوريتشنوي، باسوفكا، بيلوفودي، فودولاغا، جورافكا، أوبودي في مقاطعة سومي المحاذية لمقاطعة كورسك شمال شرق أوكرانيا.

بلغت خسائر قوات كييف خلال 24 ساعة 240 عسكريا، و7 مدرعات و14 مركبة و13 مدفعا، و3 مراكز لإطلاق المسيرات ومستودعي ذخيرة.

بلغت خسائر العدو منذ بدء هجومه على كورسك في الـ6 من أغسطس الماضي 56140 فردا و325 دبابة، ومئات المدرعات والمدافع وراجمات الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي و105 محطات حرب إلكترونية وعشرات محطات الرادار وغيرها من الأسلحة والمعدات.