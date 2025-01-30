انتشال 30 جثة حتى الآن لضحايا كارثة مطار ريغان في واشنطن

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 يناير 2025 05:25 مساءً - أفادت قناة NBC بانتشال أكثر من 30 جثة من نهر بوتوماك حتى الآن بعد حادث اصطدام طائرة مدنية بمروحية عسكرية وسقوطهما في النهر المحاذي لمطار ريغان بواشنطن.

وأشارت مصادر على دراية بعمليات الإنقاذ للقناة الأمريكية إلى أن عمليات الإنقاذ مستمرة ويشارك فيها العديد من الوكالات المختصة طوال الليل وفي ظل ظروف صعبة.

وكانت هيئة الطيران الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق عن اصطدام طائرة ركاب من طراز "بومباردييه سي آر جيه 700" بمروحية عسكرية من طراز "سيكورسكي إتش-60".

ووقع الاصطدام فوق النهر المجاور لحرم المطار وسقطت الطائرتان في المياه وانشطرت طائرة الركاب التي تقل 64 شخصا من ركاب وطاقم إلى قسمين.

بينما كان على متن المروحية العسكرية، التي كانت تنفذ جولة طيران تدريبية، 3 أفراد من الطاقم لقوا حتفهم في الحادثة.

وفي وقت سابق أفاد مصدر لوكالة "نوفوستي" بأنه على متن الطائرة المنكوبة كانا بطلي العالم الروسيين في رياضة التزلج الفني على الجليد لعام 1994، يفغينيا شيشكوفا وفاديم ناوموف.