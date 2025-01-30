العالم اليوم - الإفراج عن بقية الرهائن.. حديث إسرائيلي عن "ضمانات الأمان"

انتم الان تتابعون خبر الإفراج عن بقية الرهائن.. حديث إسرائيلي عن "ضمانات الأمان" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 يناير 2025 05:18 مساءً - أعلنت إسرائيل أنّها تلقّت من الوسطاء الدوليين ضمانات بأنّ تجري في المستقبل بصورة "آمنة" عمليات الإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، وذلك في أعقاب الفوضى التي سادت الإفراج عن 7 رهائن في خان يونس الخميس.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إنّه "بناء على طلب رئيس الوزراء نتنياهو، قدّم الوسطاء التزاما بضمان الإفراج الآمن عن رهائننا الذين سيتمّ إطلاق سراحهم في المراحل التالية"، وذلك بعيد إصدار نتنياهو قرارا بتأخير إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين المشمولين بعملية التبادل.

أعلنت إدارة السجون الإسرائيلية، الخميس، تلقي تعليمات من المستوى السياسي بوقف تحرير الأسرى الفلسطينيين.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان: "أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى جانب وزير الدفاع يسرائيل كاتس، بتأجيل إطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم اليوم - حتى يتم ضمان الخروج الآمن للمختطفين في المستقبل. وتطالب إسرائيل الوسطاء بتحقيق ذلك".

وكان نتنياهو ندد بـ"مشاهد صادمة" عند إطلاق سراح ثلاثة رهائن، بينهم إسرائيليان في قطاع غزة.

وقال، في بيان: "أرى بهلع شديد المشاهد الصادمة خلال إطلاق سراح رهائننا. هذا دليل إضافي على قسوة حركة حماس الإرهابية التي لا توصف".

وكان التلفزيون نقل مشاهد فوضى عارمة في قطاع غزة فيما يجهد مسلحون لضبط مئات الفلسطينيين الذين تجمعوا لمتابعة تسليم والرهائن.