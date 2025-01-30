العالم اليوم - النصر السعودي يحسم صفقة "جوهرة كولومبيا"

انتم الان تتابعون خبر النصر السعودي يحسم صفقة "جوهرة كولومبيا" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 يناير 2025 05:18 مساءً - توصل نادي النصر السعودي إلى اتفاق رسمي مع المهاجم الكولومبي الشاب جون دوران للانضمام إلى صفوف الفريق، قادماً من نادي أستون فيلا الإنجليزي، في صفقة قد تُحدث فارقًا هجوميًا للفريق.

وأعلن النادي السعودي، اليوم الخميس، عبر بيان رسمي على موقع "الأخبارية الرياضي"، أن المهاجم البالغ من العمر 20 عامًا قد اجتاز الفحص الطبي في لندن بنجاح، ويستعد الآن لإتمام إجراءات التعاقد مع النادي السعودي.

ورغم الإعلان عن الاتفاق، لم يتم الكشف عن التفاصيل المالية أو مدة العقد حتى اللحظة.

يُذكر أن جون دوران كان قد انضم إلى صفوف أستون فيلا في عام 2023، وشارك مع الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليثبت نفسه كأحد أبرز المواهب في الكرة الكولومبية.

أشارت التقارير الصحفية إلى أن الصفقة ستكون في حدود 75 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يُعتبر إضافة قوية للنصر الذي يسعى لتعزيز خط هجومه في فترة الانتقالات الشتوية.