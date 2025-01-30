العالم اليوم - فيديو.. "إيرث كام" توثق لحظة الحادث المأساوي بمطار ريغان

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 يناير 2025 03:24 مساءً - تمكنت كاميرا يرث كام "EarthCam" من التقاط اللحظة المأساوية التي اصطدمت فيها طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأميركية بمروحية عسكرية في السماء مساء الأربعاء 29 يناير، ما أدى إلى انفجار مدو في الهواء.

اللحظة المأساوية

الحادث تم توثيقه بشكل حاسم من قبل كاميرا "EarthCam"، التي كانت تسجل حركة الطائرات في المنطقة، وأصبح هذا الفيديو شاهدًا على واحدة من أسوأ الحوادث الجوية في المنطقة.

يظهر الفيديو المروع الذي التقطته كاميرا "EarthCam" الطائرة والمروحية وهما تشتعلان في الهواء بعد التصادم.

في أعقاب الحادث، هرعت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث، حيث تم انتشال 19 جثة حتى الآن وسط ظروف صعبة نتيجة المياه العكرة.

كانت الطائرة، التي تحمل 60 راكبًا وأربعة من أفراد الطاقم، في طريقها إلى مطار رونالد ريغان في واشنطن العاصمة، بينما كانت المروحية العسكرية، التي كانت تقل ثلاثة أفراد، تشارك في رحلة تدريبية.

نوعية الطائرتين

قالت شبكة "سي إن إن" الأميركية إن الطائرة من طراز "CRJ700"، وصنعتها شركة النقل الكندية Bombardier.

وأضافت أن الطائرة تديرها شركة PSA Airlines التابعة لشركة American Airlines، موضحة أن "CRJ700 قادرة على استيعاب ما بين 68 و78 راكبا".

وتابعت: "تعمل CRJ700 بمحركين نفاثين مثبتين في الجزء الخلفي من الطائرة.. طارت لأول مرة في عام 1999، وتم التوقف عن إنتاجها في عام 2020.

ووفقا لسجلات إدارة الطيران الفيدرالية، فإن الطائرة المتحطمة صنعت عام 2004.

أما طائرة الهليكوبتر فهي تابعة للجيش الأميركي، وهي من طراز UH-60 Black Hawk.