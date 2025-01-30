الشيباني: مناقشة إطار شامل لإعادة الإعمار مع الجانب القطري

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت العاصمة دمشق عن قيام الجانبين السوري والقطري بمناقشة إطار شامل لإعادة الإعمار خلال زيارة الأمير تميم بن حمد إلى سوريا.

الشيباني: تعزيز العلاقات الثنائية مع قطر



في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدولة القطري، محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، أعرب وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، عن ترحيبه بزيارة أمير قطر والوفد المرافق له إلى سوريا. وأوضح الشيباني أن اللقاءات مع الجانب القطري تناولت إطارًا شاملًا لإعادة الإعمار في سوريا. وأكد على تطلع سوريا إلى "تعميق الروابط الأخوية" مع قطر، مشيدًا بمواقف الدوحة الثابتة إلى جانب الشعب السوري طوال السنوات الماضية.

إعادة البناء: استعادة الأمل وبناء المستقبل

قال الشيباني إن إعادة بناء سوريا لا تقتصر على إعادة إعمار البنية التحتية، بل تشمل أيضًا استعادة الأمل في الشعب السوري وبناء المستقبل المنشود. وأوضح أن هذا الجهد يحتاج إلى التعاون الإقليمي والدولي، وخاصة مع الدول التي أظهرت دعمًا طويل الأمد لسوريا.

الدوحة: دعم قطري مستمر لسوريا وبناء الدولة



من جانبه، صرح وزير الدولة القطري بأن أمير قطر قد تحدث مع الرئيس السوري أحمد الشرع حول العديد من المجالات المهمة. وأكد أن الدوحة تقدر إعلان سوريا "انتهاء مرحلة الثورة والانتقال إلى مرحلة بناء الدولة". كما لفت الوزير القطري إلى مساعي قطر المستمرة لتطوير العلاقات مع سوريا، مشددًا على دعم الدوحة الكامل للقضية السورية.

زيارة تاريخية: أمير قطر يزور دمشق لأول مرة



وصل أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى دمشق في أول زيارة لزعيم عربي إلى سوريا منذ تغيير النظام السياسي في البلاد وانتقال رئاسة سوريا إلى أحمد الشرع خلال المرحلة الانتقالية.

آفاق التعاون المستقبلية بين البلدين

تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خصوصًا في ظل الظروف الحالية التي تمر بها سوريا وما يتطلبه ذلك من إعادة إعمار شامل وتنمية مستدامة.