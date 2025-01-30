العالم اليوم - إدارة السجون الإسرائيلية توقف تحرير الأسرى الفلسطينيين

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 يناير 2025 02:33 مساءً - أعلنت إدارة السجون الإسرائيلية، الخميس، تلقي تعليمات من المستوى السياسي بوقف تحرير الأسرى الفلسطينيين.

وذكرت تقارير محلية أن الحافلات، التي كان من المقرر أن تقلّ الأسرى، عادت أدراجها.

كما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "وقف عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين حتى إشعار آخر".