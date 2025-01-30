العالم اليوم - من 43 عاما حتى اليوم.. أبرز حوادث الطيران في أميركا

انتم الان تتابعون خبر من 43 عاما حتى اليوم.. أبرز حوادث الطيران في أميركا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 يناير 2025 02:33 مساءً - بعد حادثة اصطدام طائرة أميركية بمروحية أثناء هبوطها في مطار رونالد ريغان الوطني بالقرب من واشنطن، نستعرض أخطر حوادث تحطم الطائرات الأميركية في التاريخ الحديث.

12 فبراير 2009: تحطمت طائرة "بومباردييه" تابعة لشركة "كولجان" كانت متجهة من نيويورك إلى بلدة بوفالو الصغيرة، مما أسفر عن مقتل 49 راكبا كانوا على متنها.

27 أغسطس 2006: استخدمت طائرة نقل إقليمية مدرجًا غير مضاء، بدلاً من المدرج المخصص، وتحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار ليكسينغتون بولاية كنتاكي، مما أسفر عن مقتل حوالي 50 شخصا كانوا على متنها.

19 ديسمبر 2005: تحطمت طائرة مائية من طراز "جرومان جي-73" تديرها شركة "أوشن إيرويز"، تربط بين ميامي وجزيرة في جزر الباهاما، في البحر بعد وقت قصير من إقلاعها، مما أسفر عن مقتل أفراد الطاقم و18 راكبا.

19 أكتوبر 2004: تحطمت طائرة "جت ستريم" 32 تابعة لشركة "أميركان كونيكشن" بالقرب من كيركسفيل بولاية ميسوري بسبب ضعف الرؤية، قُتل الطياران و11 من أصل 13 راكبا.

8 يناير 2003: تحطمت طائرة "بيتشكرافت" 1900 تابعة لشركة "يو إس إيرويز"، كانت تحلق بين شارلوت بولاية نورث كارولينا وغرينفيل بولاية ساوث كارولينا، بعد وقت قصير من إقلاعها، قُتل الطياران والركاب التسعة عشر على متنها.

12 نوفمبر 2001: بعد شهرين من هجمات 11 سبتمبر، تحطمت طائرة إيرباص إيه-300 تابعة لشركة أميركان إيرويز، كانت تحلق من نيويورك إلى سانت دومينغو، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار جون إف كينيدي، قُتل الركاب البالغ عددهم 251 راكبا وتسعة أفراد من الطاقم، وعلى الأرض، دُمر أو تضرر العديد من المنازل، ومات خمسة من السكان.

13 يناير 1982: اصطدمت طائرة بوينغ 737-222 تابعة لشركة طيران فلوريدا بجسر فوق نهر بوتوماك قبل أن تتحطم في النهر بعد إقلاعها مباشرة أثناء عاصفة ثلجية، أدى الحادث إلى مقتل 78 شخصًا بما في ذلك أربعة سائقين كانوا على الجسر.