العالم اليوم - نواف سلام: لست أنا من يضع العقبات أمام تشكيل حكومة جديدة

انتم الان تتابعون خبر نواف سلام: لست أنا من يضع العقبات أمام تشكيل حكومة جديدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 09:24 مساءً - قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام، الأربعاء، إنه سيعمل على تشكيل الحكومة في أسرع وقت مع وضع معايير لذلك.

وأوضح نواف سلام المكلف بتشكيل الحكومة منذ 13 يناير الجاري، في مؤتمر صحفي من قصر بعبدا بلبنان، أنه ليس هو من يضع العقبات أمام تشكيل الحكومة وأن تأخير ذلك ليس منه.

وشدد على وضع معايير صارمة لاختيار أعضاء الحكومة أبرزها فصل النيابة على الوزارة والاعتماد على الكفاءات الوطنية العالية، وعدم اختيار مرشحين للانتخابات النيابية أو البلدية وعدم تمثيل الأحزاب في الحكومة.

كما أشار إلى أنه "في الحكومة الجديدة لا توجد وزارة حكرا على طائفة ولا وزارة ممنوعة على طائفة"، مشددا على عزمه اعتماد نهج مرن في التعاطي مع الفرقاء اللبنانيين لتشكيل الحكومة.

ولفت إلى أنه " ستكون هناك مرونة في التعامل مع الجميع وأثق في تجاوز الصعوبات وقريبا سنخرج للنور بحكومة تحظى بثقة اللبنانيين من أجل انتشال لبنان من أزمته".

وكان رئيس الجمهورية، جوزف عون قد دعا، الأربعاء، إلى ضرورة الابتعاد عن المناكفات وسياسة المصالح الضيقة والتسابق للحصول على الحصص، مشيراً إلى أن كل الوزارات هي للبنان.

وشدد عون على ضرورة الابتعاد عن المناكفات الضيقة مؤكدا أن طوائف لبنان ستمثل من خلال النخب التي لديها استقلالية القرار من دون أن تعود إلى المرجعية الحزبية أو غيرها".