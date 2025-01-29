مستشار ترامب للذكاء الاصطناعي: لدينا أدلة على أن ”ديب سيك” نسخت ”تشات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 يناير 2025 05:25 مساءً - قال ديفيد ساكس، مستشار الرئيس الأمريكي للذكاء الاصطناعي إن هناك "أدلة جوهرية" على أن برنامج "ديب سيك" الصيني نسخ بعض التكنولوجيا التي طورتها منافستها الأمريكية OpenAI.

ولفت ساكس إلى أن الشركة الصينية الناشئة ربما تكون قد قامت بتدريب التكنولوجيا الخاصة بها عن طريق "امتصاص المعرفة" من نموذج شركة OpenAI التي ابتكرت برنامج ChatGPT بطريقة تعرف باسم "التقطير".

وأيدت شركة OpenAI ادعاءات ساكس، قائلة إن هناك بعض الأدلة على "التقطير"، وهي تقنية تسمح بشكل أساسي لنماذج الذكاء الاصطناعي بأن تصبح أكثر تقدما بكثير من خلال استخدام الدروس المستفادة من نماذج أخرى. وهذا من شأنه أن يمثل انتهاكا للملكية الفكرية لشركة OpenAI.

ورجح ساكس أنه "من الممكن" حدوث سرقة للملكية الفكرية. وأضاف: "لا أعتقد أن OpenAI سعيدة جدا بهذا الأمر".

وقال: "أعتقد أن أحد الأشياء التي سترونها خلال الأشهر القليلة المقبلة هو أن شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة لدينا تتخذ خطوات لمحاولة منع التقطير... وهذا من شأنه بالتأكيد إبطاء بعض هذه النماذج المقلدة".

وأحدث ظهور تطبيق "ديب سيك" موجات من الصدمة عبر صناعة التكنولوجيا بعد أن تصدر قوائم التحميل على الهواتف الذكية حول العالم.