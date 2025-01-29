النرويج تعلن تشكيل لواء مستقل عند الحدود مع روسيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 يناير 2025 05:25 مساءً - أكد وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي، ضرورة تعزيز الوجود العسكري في مقاطعة فينمارك المتاخمة لروسيا، ولهذا السبب تقرر تشكيل لواء مستقل هناك.

وقال الوزير في مقابلة مع صحيفة VG: "هناك خط جديد لحلف الناتو في الوقت الحالي، وهو يتلخص في ضرورة الدفاع عن كل شبر من الأراضي. ولهذا السبب يجب علينا تعزيز وجودنا في منطقة فينمارك. لذا سنقوم في هذه الفترة بتشكيل لواء عسكري هناك".

وردا على سؤال، حول هل ستعيد النرويج النظر في الحظر الحالي الذي تفرضه على النشاط العسكري بالقرب من الحدود مع روسيا، أضاف الوزير أنه لا يستطيع أن يقول أي شيء جديد في هذا الشأن، لكنه أشار إلى أنه "من الطبيعي أن نفكر في التغييرات في إطار ضرورة نشر الهدوء والردع.

وذكرت الصحيفة أن سلطات النرويج، فرضت منذ الخمسينيات في القرن الماضي، بعض القيود الداخلية على النشاط العسكري بالقرب من الحدود مع الاتحاد السوفيتي، ثم مع روسيا الاتحادية. على سبيل المثال، لا يزال ساريا الحظر على التدريبات العسكرية لحلف الناتو شرق خط الطول الرابع والعشرين. أما الحدود الوهمية فتمر عبر مدينة هامرفست.

ووفقا للصحيفة، كانت هذه القيود ضمن سياسة النرويج تجاه روسيا، التي تتألف من مبدأين: الترهيب والتهدئة.

وبحسب معلومات الصحيفة، تم تحقيق الهدف الأول من خلال عضوية البلاد في حلف الناتو، والثاني من خلال تقليص النشاط العسكري بالقرب من الحدود مع روسيا بهدف الإيحاء للجانب الروسي بعدم وجود تهديد عسكري له.

ويشار إلى أن روسيا، أعلنت في السنوات الأخيرة عن نشاط غير مسبوق للناتو على حدودها الغربية. وأعربت موسكو عن قلقها مرات كثيرة إزاء تعزيز قوات الحلف في أوروبا.

وأشار الكرملين إلى أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها.