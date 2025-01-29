حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 يناير 2025 05:25 مساءً - اشتكى فلاديمير زيلينسكي من الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، الذي اضطرت أوكرانيا بسببه إلى القتال "بمفردها" في بداية الصراع، حسب ما صرح به في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز.

وادعى زيلينسكي أنه أبلغ الرئيس السابق للبيت الأبيض بضرورة اتخاذ إجراءات وقائية ضد روسيا، حيث كانت قواتها تحتشد على الحدود مع أوكرانيا، كما ذكرت القناة التلفزيونية أن "زيلينسكي طلب تزويده بأسلحة أيضا" مضيفة أن طلبه قوبل بالرفض.

وأشار رئيس نظام كييف إلى أنه نتيجة لذلك، في بداية النزاع "تم ترك الأوكرانيين لوحدهم وقاتلوا بمفردهم".

وبدأت هجمات واتهامات مماثلة من طرف المسؤولين الأوكرانيين على الديمقراطيين، الذين أعلنهم زيلينسكي كحلفاء، مباشرة بعد وصول دونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح سابقا بأن الصراع في أوكرانيا لم يكن ليبدأ أبدا لو كان هو رئيسا بدلا من جو بايدن. كما وعد، في حالة إعادة انتخابه، بالتوصل إلى حل للصراع بين روسيا وأوكرانيا خلال 24 ساعة فقط، بينما قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، تعليقا على كلمات ترامب، إن هذا النزاع يعتبر مشكلة معقدة للغاية يستحيل حلها في يوم واحد.

وفي الوقت نفسه، أشار الرئيس الأمريكي أيضا إلى أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق لحل النزاع لأن فلاديمير زيلينسكي يريد مواصلة القتال.