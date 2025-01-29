رئيس مجلس الدوما: محاولة ”قتل” بوتين تشير إلى قطاع الطرق الذين ترأسوا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 يناير 2025 05:25 مساءً - قال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين إن تصريح الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون حول "محاولة قتل" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دليل على أن الولايات المتحدة كان يرأسها قطاع طرق وقتلة.

الكرملين يعلق على تصريحات كارلسون بشأن "محاولات قتل بوتين"

جاء ذلك في تصريح فولودين للخدمة الصحفية لمجلس النواب، حيث تابع: "من غير المقبول أن تتم مناقشة هذه القضايا على مستوى قيادات الدولة، بمشاركة وزير الخارجية ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية. ماذا يعني هذا؟ على رأس دولة تعتبر نفسها نموذجا للديمقراطية. إن هؤلاء ليسوا سوى مجرد قطاع طرق وقتلة عاديين".

وكان الصحافي الأمريكي تاكر كارلسون، الذي سبق وأجرى مقابلة شهيرة مع الرئيس بوتين، قد قال، دون ذكر تفاصيل، إن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن "حاولت اغتيال" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقد دعا النائب عن منطقة القرم وعضو لجنة الأمن في مجلس الدوما ميخائيل شيرميت إلى التحقق من هذه المعلومات، وفتح قضية جنائية وتحديد جميع المتورطين، وقال إن ذلك "أظهر للعالم أجمع جوهر بايدن الإرهابي، الذي كان يدرك تمام الإدراك أن قوة روسيا وميزتها تكمن في زعيمها فلاديمير بوتين".