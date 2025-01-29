أوكرانيا تصادر ممتلكات نجل بوروشينكو لتجاهله أوامر الاستدعاء للجيش

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 يناير 2025 05:25 مساءً - تم الاستيلاء على جميع ممتلكات أليكسي نجل الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو في أوكرانيا بسبب تجاهله لأوامر الاستدعاء للخدمة العسكرية.

أفاد بذلك موقع "إنسايدر"، الذي نشر وثيقة بهذا الشأن، جاء فيها أن ممثل وزارة العدل قرر "تحصيل غرامة إدارية من أليكسي بوروشينكو لصالح الدولة بمبلغ 51 ألف غريفنا (نحو 1200 دولار) وفقا لقرار مفوضية منطقة بيشيرسك العسكرية في كييف"، ولضمان تنفيذ القرار، واستنادا إلى المادة 56 من قانون إجراءات التنفيذ، أمر ممثل وزارة العدل بحجز جميع ممتلكات بوروشينكو الابن.

وكانت وكالة أنباء UNN قد أفادت، 18 يناير، أن أليكسي تم اعتباره متهربا من الخدمة العسكرية وتم توقيع غرامة عليه، وتقول وسائل إعلام أوكرانية إنه وابن بوروشينكو الثاني يختبئان من التعبئة في لندن.

وقد أعلنت أوكرانيا التعبئة العامة منذ فبراير 2022 ومددتها مرارا وتكرارا، حيث تبذل السلطات كل ما في وسعها لضمان عدم تمكن الرجال في سن التجنيد من التهرب من الخدمة. وفي 18 مايو من العام الماضي، دخل قانون فاضح بشأن تشديد التعبئة العامة حيز التنفيذ في البلاد، حيث يحاول الرجال الأوكرانيون الهروب من موظفي مكتب التسجيل والتجنيد العسكري في الشوارع، ويغادرون البلاد بوثائق مزورة أو بطرق غير قانونية، ويخاطرون بحياتهم في كثير من الأحيان، في حين دائما ما يتمكن أبناء النخب الأوكرانية من التهرب من الخدمة العسكرية.