الداخلية التركية: أكثر من 821 ألف سوري عادوا طوعيا لبلادهم خلال 8...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 يناير 2025 05:25 مساءً - قال وزير الداخلية التركي علي ييرلي كايا اليوم الأربعاء، إنه منذ العام 2017 وحتى الآن، عاد 821 ألفا و529 ألف سوري من تركيا إلى سوريا بشكل طوعي.

وأضاف أنه في الولايات التركية الـ 81، لدينا 270 مركبة متنقلة تابعة لإدارة الهجرة، ومنذ يوليو 2023 وحتى نهاية 2024، فحصت هذه المركبات هويات وبطاقات مليونين و647 ألفا و963 شخصا.

وأكد أنه في تركيا، يعيش 4 ملايين و121 ألفا و663 أجنبيا بطريقة قانونية، من بينهم مليونان و867 ألفا و430 سوريا، ومليونا و66 ألفا و13 أجنبيا ببطاقة إقامة تمنح للأجانب، و190 ألفا و220 شخصا تحت بند (الحماية الدولية).

وكانت أنقرة أعلنت مطلع يناير أن أكثر من 40 ألف سوري عادوا إلى وطنهم من تركيا منذ سقوط النظام السوري في 8 ديسمبر الماضي.