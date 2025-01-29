نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسؤول أوكراني: كييف تواصل الحصول على المساعدات الأمريكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس المركز الأوكراني لمكافحة التضليل، أن أوكرانيا، على خلفية تعليق المساعدات الأمريكية لمدة ثلاثة أشهر الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تواصل تلقي الدعم االعسكري.

وكان البيت الأبيض قد أعلن في 21 يناير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرا بتعليق مساعدات التنمية لدول أخرى لمدة 90 يوما لتقييم مدى امتثال هذه البرامج للسياسة الخارجية الأمريكية. وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الثلاثاء أن تعليق الحكومة الأمريكية للمساعدات سيؤدي على الأرجح إلى تجميد تمويل مشتريات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا وتايوان. ومع ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن هذا ليس المصدر الوحيد للأسلحة لكييف والجزيرة الصينية.

ونقل المركز الصحفي عن رئيسه أندريه كوفالينكو قوله على قناة تلغرام: "المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا مستمرة، خاصة فيما يتعلق بحزم المساعدة العسكرية التي تم اعتمادها في وقت سابق".

وبحسب قوله، فإن المعلومات التي يتم تداولها في وسائل الإعلام حول وقف المساعدات العسكرية لا تتوافق مع الواقع. وأفاد كوفالينكو في 25 يناير بأن أوكرانيا لا تزال تتلقى المساعدة العسكرية من الولايات المتحدة، على الرغم من تعليق المساعدات الغربية.

في ليلة 25 يناير، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمر بتعليق فوري لمدة 90 يوما لجميع برامج المساعدات الخارجية تقريبا. وكان من المتوقع أن تؤدي القرارات الجديدة إلى تعليق المساعدات لأوكرانيا والأردن وجزيرة تايوان، بينما ستستمر برامج التمويل العسكري لإسرائيل ومصر. كما سيتم اتخاذ قرارات مواصلة أو تعديل أو إنهاء برامج تمويل المساعدات الخارجية هذه بناء على نتائج المراجعة التي يجريها وزير الخارجية الأمريكي