حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 يناير 2025 04:28 مساءً - حان الوقت لإدانة تصرفات فريق الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بسبب الأضرار التي ألحقها بالأمن العالمي والقانون الدولي واستقلال العشرات من الدول.

أفاد بذلك ليونيد سلوتسكي رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، وقال: "المعلومات التي قدمها تاكر كارلسون حول جرائم إدارة بايدن، في الواقع، مثل التحقيق الذي أجراه سيمور هيرش، يجب أن تكون موضوع تحقيق شامل من قبل المجتمع الدولي. لقد حان الوقت لإدانة كاملة لتصرفات فريق بايدن بسبب الأضرار التي لحقت بالأمن العالمي والقانون الدولي وسيادة واستقلال عشرات الدول والشعوب".

وأشار سلوتسكي، الذي يتزعم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي، إلى أن بايدن اعترف في خطابه الوداعي بمسؤوليته عن وصول العالم إلى حافة الحرب النووية.

وقال: "أتفق تماما مع رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، نحن بحاجة إلى إثارة قضية المسؤولية عن جميع الأعمال الإجرامية التي تم تنفيذها بقيادة بايدن-بلينكن، اللذين آمنا بإفلاتهما التام من العقاب. يجب أن يكون لدى البشرية نظام موثوق به لمواجهة مظاهر مثل هذه الهيمنة والاستعمار الجديد والفاشية الجديدة".

وكان الصحافي الأمريكي تاكر كارلسون، الذي سبق وأجرى مقابلة شهيرة مع الرئيس بوتين، قد قال، دون ذكر تفاصيل، إن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن "حاولت اغتيال" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.