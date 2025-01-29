العالم اليوم - سوريا.. الأمن العام يعتقل عناصر من نظام الأسد

انتم الان تتابعون خبر سوريا.. الأمن العام يعتقل عناصر من نظام الأسد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 04:21 مساءً - نفذت إدارة الأمن العام السوري حملة أمنية، الأربعاء، اعتقلت خلالها عناصر من نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، كانوا مختبئين في محافظة إدلب.

كما داهم الأمن العام أحد مقرات عناصر النظام السابق في اللاذقية وقبض على عدد منهم وصادر أسلحتهم ومعداتهم.

ونفذت الإدارة السورية الجديدة العديد من عمليات المداهمة في عدة محافظات سورية منها طرطوس واللاذقية وحمص ودمشق.

وتسببت المداهمات في بعض الأحيان بحالة من الفوضى نظرا لرفض بعض عناصر النظام السابق تسليم أنفسهم في مراكز التسوية المخصصة.