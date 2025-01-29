العالم اليوم - أرباح فولفو للشاحنات تهبط إلى 1.3 مليار دولار بالربع الأخير

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 01:25 مساءً - شهدت أرباح شركة صناعة الشاحنات والحافلات السويدية فولفو تراجعا خلال الربع الأخير من العام الماضي، في ظل كفاح الشركة في مواجهة تراجع الطلب على الشاحنات الثقيلة بأسواق تشمل أوروبا.

وذكرت الشركة في بيان، الأربعاء، أن أرباح التشغيل المعدلة تراجعت خلال الربع الأخير إلى 14 مليار كورون (حوالي 1.3 مليار دولار) نتيجة تراجع الطلب على الشاحنات الثقيلة ومعدات التشييد.

وأشارت بلومبرغ نيوز إلى أن شركات فولفو السويدية، ودايملر تراك هولدنغ، وترتون لصناعة الشاحنات تعاني من ضغوط خفض النفقات في ظل تراجع الطلب على منتجاتها في أوروبا وضغوط الأسعار على ربحيتها.

كما تواجه هذه الشركات تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على الواردات الأميركية.

من ناحيته، اقترح مجلس إدارة فولفو للشاحنات، وهي شركة منفصلة تماما عن شركة فولفو كارز السويدية لسيارات الركوب المملوكة لمستثمرين صينيين، صرف توزيعات نقدية عادية بقيمة 8 كورونا للسهم الواحد وتوزيعات إضافية بقيمة 10.05 كورونا للسهم الواحد عن العام الماضي.