المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف يصل تل أبيب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 يناير 2025 12:31 مساءً - وصل مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إسرائيل، اليوم الأربعاء، لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة حماس، التي من المقرر أن تبدأ المفاوضات حولها في اليوم الـ16 للاتفاق الذي يصادف، الثلاثاء المقبل.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، من المقرر أيضًا أن يلتقي ويتكوف، خلال زيارته وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قائلة إن ويتكوف قد يجري زيارة ميدانية في قطاع غزة قد تشمل محور "نتساريم" ومعبر كرم أبو سالم.

وقالت البث الإسرائيلية، إن الرسالة التي سيحملها ويتكوف إلى إسرائيل مفادها رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتنفيذ صفقة الأسرى بالكامل، وضرورة حل الخلافات الأمنية والسياسية لتحقيق ذلك.

وكانت جهود الوساطة المشتركة التي قامت بها مصر، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، نجحت في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، إذ دخل الاتفاق حيز التنفيذ، 19 يناير 2025.