نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية الأمريكي يشيد بالدور القيادي لملك المغرب في تعزيز السلام والأمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بالدور الريادي الذي يضطلع به العاهل المغربي، الملك محمد السادس، في تعزيز السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عقب اتصال هاتفي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أكد روبيو على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة في تحقيق استقرار وأمن المنطقة والعالم.

كما أشار البيان إلى أن المحادثات بين الجانبين تناولت العديد من القضايا البالغة الأهمية، بما في ذلك تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الإفراج عن الرهائن، والجهود التي يبذلها المغرب في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.

وفي السياق ذاته، عبر الوزير الأمريكي عن رغبة الولايات المتحدة في تعزيز التعاون مع المغرب، والعمل المشترك من أجل تعزيز المصالح المشتركة بين البلدين ووضع حد للنزاعات الإقليمية.

وشدد الوزير روبيو ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة على أهمية تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات بين الولايات المتحدة والمغرب بما يعود بالنفع على الشعبين.