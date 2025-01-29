العالم اليوم - بالفيديو.. انفجار مقاتلة أميركية ونجاة الطيار بأعجوبة

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. انفجار مقاتلة أميركية ونجاة الطيار بأعجوبة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 11:21 صباحاً - نجا طيار من سلاح الجو الأميركي، بعد حادث تحطم طائرة مقاتلة من طراز (إف 35) ذات مقعد واحد الثلاثاء في قاعدة جوية بألاسكا.

وقع الحادث على مدرج قاعدة إيلسون الجوية، ولكن لم يُعرف على الفور ما إذا كان الحادث قد وقع أثناء هبوط الطائرة المتقدمة أو إقلاعها، وفقا لما ذكرته المتحدثة باسم القاعدة، كيمبرلي توشيت، لوكالة أسوشيتد برس.

وأظهرت لقطات فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة سقوط الطائرة من الهواء بشكل مروع، قبل انفجارها بعد الارتطام بالأرض.

وقالت: "ما زال التحقيق جاريا، لذا هم يحاولون تأكيد جميع التفاصيل".

وجاء في بيان من سلاح الجو أن "حادثا" وقع حوالي الساعة 12:49 ظهرا، مما أدى إلى حدوث أضرار كبيرة بالطائرة.

وأضاف البيان: "الطيار في أمان وتم نقله إلى مستشفى باسيت العسكري لإجراء مزيد من الفحوصات".