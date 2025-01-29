زعيم كوريا الشمالية يوجه بتعزيز ترسانة بلاده النووية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 يناير 2025 08:29 صباحاً - دعا زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، اليوم الأربعاء، إلى تعزيز الترسانة النووية للبلاد في ظل الوضع غير المستقر في العالم.

ووفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية، زار كيم جونج أون قاعدة إنتاج المواد النووية ومعهد الأسلحة النووية.

قال كيم جونج أون: "نحن محكومون بمواجهة أطول مع القوى المعادية الأكثر شراسة. نحن مسؤولون ليس فقط عن اليوم، بل عن مستقبل هذا البلد. لذلك، يبرز السؤال الضروري واللا مفر منه عن تعزيز الدرع النووي بشكل مستمر".

وذكرت الوكالة أن عام 2025 سيكون عامًا حاسمًا بالنسبة لكوريا الديمقراطية الشعبية في تعزيز قوتها النووية، مضيفة: "سيكون هذا العام محوريًا بمعنى أنه سيشكل نقطة تحول هامة في تنفيذ خطة حزبنا وحكومتنا لتقوية القوات النووية، وبالتحديد - سننتهي من تنفيذ المهام الرئيسية لخطة الخمس سنوات وننتقل إلى مرحلة تنفيذ المهام التالية".

ولفتت الوكالة أيضًا إلى أن كيم جونج أون وصف "تعزيز الاستعداد النووي" كـ"المهمة الرئيسية" والموقف العسكري والسياسي الثابت لكوريا الشمالية.